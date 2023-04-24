"БКС МИ" понизил целевую цену акций American Express до $200

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций American Express Co. с $210 до $200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании после публикации отчета за 1К23, говорится в обзоре инвесткомпании.

"American Express 20 апреля отчиталась за 1К23: прибыль снизилась до $2,40/акц. с $2,73/акц. годом ранее и оказалась ниже консенсуса $2,67. Оборот вырос на 16% г/г. Особенно сильная динамика зафиксирована в сегменте международных карточных услуг, а уровень расходов на путешествия и развлечения по-прежнему восстанавливается. Клиенты компании в сегменте билинга обычно имеют более высокие доходы, чем у других компаний по выпуску кредитных карт, а также более высокие скоринговые баллы по кредитам. В целом они более защищены от ухудшения экономики и не снижали расходов из-за инфляции", - пишут эксперты.

Менеджмент озвучил сильный прогноз на 2023 год: увеличение дохода на 15-17%, прибыли - до $11-11,40. Аналитики "БКС МИ" понизили целевую цену до $200 с $210 из-за пересмотра прогноза прибыли на фоне ожидаемого роста резервов.

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