Банк России не имеет веских аргументов для повышения ставки в апреле - Инвестбанк Синара

Банк России не имеет веских аргументов для повышения ключевой ставки на заседании 28 апреля, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция за неделю с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04%, годовой показатель снизился до 2,6%, своего многолетнего минимума, - напоминает эксперт. - Что еще важнее, ЦБ РФ подчеркивает дезинфляционный эффект от предложения товаров из значительных прошлогодних запасов. В последние месяцы скорректированный на факторы сезонности рост цен оставался ниже целевого уровня в 4% г/г. Цены на продовольственные и непродовольственные товары изменялись в марте - начале апреля незначительно. Основные показатели стабильных компонентов инфляции свидетельствуют об усилении дезинфляционных факторов за тот же период. Мы считаем, что из-за аномально низких темпов инфляции в последние месяцы у ЦБ РФ нет веских аргументов для повышения ставки сейчас".

По мнению Каныгина, регулятор должен дать рынку ОФЗ новый позитивный сигнал, опубликовав траекторию ключевой ставки (среднюю прогнозную ставку на 2023 г., как мы полагаем, регулятор понизит с нынешних 7-9%). Кривая доходности ОФЗ на среднем и дальнем участках должна отреагировать на данный сигнал положительно.

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