Цена акций Whoosh обладает потенциалом дальнейшего роста - "Мои Инвестиции"

Котировки акций Whoosh обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Whoosh представит результаты за 2022 год 26 апреля. Отчетность вряд ли преподнесет большие сюрпризы, поскольку из-за сезонности бизнеса финансовые результаты за 4К оказывают умеренное влияние на показатели за весь год. При этом в феврале компания уже опубликовала сильные операционные показатели за 2022 год. Мы считаем, что сейчас ключевыми вопросами остаются перспективы бизнеса в текущем году. В частности, интерес могли бы представлять комментарии по поводу первых результатов нового сезона (в Москве сервис проката самокатов возобновил свою работу 24 марта) и ожиданий на весь год, а также по планам расширения географии присутствия и новым проектам, в частности электровелосипедам и электрогрузовикам", - отмечают эксперты.

"На основе имеющихся оценок мы полагаем, что в 2022 году рынок кикшеринга мог вырасти на 47% г/г (до 13 млрд рублей). Ожидаем, что рынок сохраняет потенциал высокого роста, который, по нашим прогнозам, может составить в среднем 42% в год в 2022-27 гг. Whoosh, чья доля рынка, по данным Трушеринг, составила 47% в 2022 году, остается основным бенефициаром этого роста, - указывают аналитики в комментарии. - Цена акций Whoosh уже на 31% превысила цену IPO (185 руб.), но мы видим дальнейший потенциал роста стоимости. В частности, компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2023 на уровне 6,6х, что представляется привлекательной оценкой с учетом перспектив роста бизнеса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.