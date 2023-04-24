Freedom Finance Global рекомендует держать акции Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $189 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Результаты Union Pacific за первый квартал 2023 года в целом оказались нейтральными. Ожидания менеджмента не претерпели принципиальных изменений. Прогноз умеренного роста объема перевозок угля в текущем году пересмотрен до околонулевой динамики. Аналогичный результат ожидается в сегменте внутренних интермодальных перевозок. Компания рассчитывает на увеличение объема поставки биотоплива, металлов и автомобилей. Менеджмент подтвердил объявленный в начале года план наращивания программы buyback и сохранил дивиденд в объеме 45% чистой прибыли", - отмечает аналитик Сергей Глинянов.

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