ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку без изменений на заседании 28 апреля 2023г - SberCIB

Банк России на заседании в пятницу, 28 апреля 2023 года, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В пользу такого решения, по мнению эксперта инвестбанка, говорят несколько факторов:

- Инфляция остается низкой: показатели месячной и недельной инфляции, очищенные от волатильных компонентов, остаются стабильно ниже 4%% - то есть, ниже целевого уровня ЦБ по инфляции.

- Ослабление рубля повысило инфляционные риски, но пока это не сильно отразилось на ценах. Эффект может проявиться в третьем-четвертом кварталах текущего года.

"Тем не менее высокие показатели потребительского оптимизма и ускорение роста реальных зарплат указывают на то, что рост потребительских расходов будет устойчивым. Так как он может опережать прирост производства в экономике, ЦБ, скорее всего, ужесточит риторику и просигнализирует о готовности повысить ставку уже в июне. Наш прогноз по ключевой ставке - 8,5% на конец года", - указывает Рапохин в материале.

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