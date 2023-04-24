"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков.

"Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Эмитент генерирует существенный положительный денежный поток, и не распределяет дивиденды уже больше года, поэтому отсутствие дивидендов сейчас - это больший потенциал выплат в будущем", - указывают эксперты.

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