Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в пятницу, 28 апреля - Райффайзенбанк

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 28 апреля 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Динамика потребкредитования в начале 2023 года остается сдержанной, тогда как рублевые депозиты продолжают расти. Таким образом, эффект кредитно-депозитного канала (наш индикатор, который рассчитывается как прирост кредитования за месяц минус прирост депозитов за месяц) сохраняет свое сдерживающее влияние на потребительские расходы. Значительная доля получаемых средств не тратится на потребление, а оседает в сбережениях, тогда как кредитная активность остается подавленной. Депозиты растут как в связи с сохраняющейся неопределенностью, так и на фоне активизации расходов бюджета. В этой связи мы полагаем, что повышение ключевой ставки сейчас не требуется, - отмечают эксперты в комментарии. - Однако же смягчением денежно-кредитной политики можно довольно быстро снизить привлекательность сберегательной модели поведения, что чревато дополнительными проинфляционными рисками. По этой причине ЦБ РФ вряд ли будет рассматривать такой вариант на ближайших заседаниях (в частности, на предстоящем в эту пятницу заседании мы ожидаем от регулятора сохранения ключевой ставки)".

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