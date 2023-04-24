Главные события недели - SberCIB

Главным событием текущей недели будет решение Банка России по монетарной политике, в США выйдут данные по ВВП за первый квартал 2023 года, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

25 апреля:

- Индекс доверия потребителей в США в апреле от Conference Board;

- Продажи нового жилья в США в марте.

26 апреля:

- Индекс потребительского климата в Германии в мае от GfK;

- Заказы на товары длительного пользования в США в марте;

- Промышленное производство в России в марте.

27 апреля:

- ВВП США за первый квартал 2023 года;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Данные о прибыли промышленных компаний Китая за март;

- Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в марте;

- Операционные результаты "О''КЕЙ" и Fix Price за первый квартал 2023 года;

- Результаты "РусГидро", "ТГК-1" и "Юнипро" за первый квартал 2023 года по РСБУ;

- Отчетность X5 Retail Group и "Яндекса" за первый квартал 2023 года по МСФО.

28 апреля:

- Решение ЦБ РФ по монетарной политике;

- ИПЦ и безработица в апреле в Германии;

- ВВП еврозоны и Германии за первый квартал 2023 года;

- Дефлятор расходов на личное потребление в США в марте;

- Результаты "Магнита" за 2022 год по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.