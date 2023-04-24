"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целевой ценой 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,13%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания запускает совместный проект с "Почтой России", в рамках которого планирует открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. К концу года их количество может составить 22,5 тыс.

"С технической точки зрения после локальной коррекции продолжается восходящая тенденция. Цель - выход на новый локальный максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96", - указывают эксперты "Финама".

Ozon - ведущий маркетплейс в России, предоставляющий покупателям более 100 млн товарных наименований в 20 категориях. По данным исследовательского агентства Data Insight, является вторым по обороту онлайн-магазином в России.

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