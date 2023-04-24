ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - "Финам"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 28 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Мы подходим к новому заседанию с довольно необычной ситуацией - при годовой инфляции ниже 3%, среднемесячных темпах роста цен с поправкой на сезонность вблизи 4% г/г и снижающихся второй месяц подряд инфляционных ожиданиях населения даже действующий уровень ключевой ставки (7,5%) уже выглядит как достаточно жесткий, но одновременно усиливаются факторы, способствующие ускорению инфляции в будущем, - отмечает эксперт. - К ним относятся ослабление курса рубля, активизирующийся потребительский спрос, высокие темпы роста зарплат вследствие дефицита рабочей силы и низкой безработицы, ускорение роста кредитования".

Таким образом, аналитик предполагает, что Совет директоров рассмотрит вариант повышения ключевой ставки, хотя, скорее всего, как и в прошлый раз, примет решение пока сохранить ее на текущем уровне (7,5%).

"Вариант снижения ключевой ставки сейчас практически исключен - по словам Э. Набиуллиной, "чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились". Интрига, на наш взгляд, состоит в том, сохранится ли неизменным жесткий сигнал последних двух заседаний или будет несколько скорректирована его тональность (рассмотрение целесообразности повышения ключевой ставки может быть привязано не столько к проинфляционным рискам, сколько к их реализации, т.е. к ускорению текущих аннуализированных темпов инфляции значимо выше 4%)", - указывает Беленькая.

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