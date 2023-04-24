"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров нефтяника рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 9,26%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 5 июня 2023 года. В связи с этим, ждем, что котировки акций "ЛУКОЙЛа" пойдут выше - на 5000 руб. Тем не менее, дивиденд ниже ожиданий рынка в 500 руб. Сохраняем рейтинг "держать" - агрессивных покупок с текущих уровней осуществлять уже не видим смысла," - отмечают аналитики.

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