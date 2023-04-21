"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Meituan с целевой ценой HKD189,20 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 34,8%, сообщается а аналитическом материале инвесткомпании.

"Одной из причин коррекции в акциях Meituan с начала 2023 года мог стать выход из ее капитала холдинга Tencent, - полагает аналитик Ксения Лапшина. - Вначале января Tencent распределила акции Meituan совокупной рыночной стоимостью около HKD 170 млрд между своими акционерами в виде специального дивиденда. Tencent не продавала акции на открытом рынке, но, судя по всему, их продавали новые владельцы, получившие бумаги "в подарок". Учитывая, что за 2022 год отчет Meituan оказался лучшим среди всех китайских бигтехов, отставание акций от широкого рынка не совсем оправданно. По нашей оценке, текущие уровни интересны для входа, на горизонте одного года акции с высокой вероятностью принесут двузначную доходность".

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов. Помимо этого, Meituan владеет онлайн-платформой для заказа повседневных потребительских услуг.

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