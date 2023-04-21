Инвестбанк Синара начал анализ China Resources Land с рекомендацией "держать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение китайского девелопера China Resources Land, сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 44 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"Компания успешно прошла кризисный период в экономике в 2020-2022 годов, сохранив приемлемую долговую нагрузку (чистый долг к EBITDA) на уровне 1,2, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - Но потенциальная выгода от реализации земельного банка, инвестиционного и гостиничного бизнесов уже по большей части учитывается инвесторами в стоимости акций: с начала года котировки CRL выросли на 5%, тогда как индекс Hang Seng прибавил 1%. По EV/EBITDA 2024П акции CRL торгуются на уровне 5,7, c 7%-ным дисконтом к среднему по конкурентам значению (6,1) при немного более высоких прогнозируемых на 2022-2025гг темпах роста (CAGR) EBITDA - 11,7% против 10,9%".

China Resources Land - китайский девелопер, сохранивший по итогам 2022 года пятое место по продажам недвижимости в КНР. Компания специализируется на строительстве и инвестициях в недвижимость.

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