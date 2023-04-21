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21 апреля 2023 года 18:17
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Bank of America до $34
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Bank of America Corp. с $37 до $34 на горизонте года, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой. "Результаты Bank of America Corp. за I квартал 2023 года превзошли ожидания инвесторов, что укладывается в русло тенденций, продемонстрированных другими крупными игроками финансовой индустрии, - пишет эксперт. - Корпорация отчиталась увеличением процентных доходов и восстановлением комиссионной выручки. BofA сохраняет сильные позиции в отрасли, его результаты за последний квартал соответствуют общим для финсектора трендам. Преобладание потребительского сегмента может стать в текущем году фактором сдерживания роста прибыли банка ввиду снижения активности кредитования. В случае реализации сценария умеренной рецессии во втором полугодии процентные доходы утратят роль драйвера роста прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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