Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Bank of America до $34

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Bank of America Corp. с $37 до $34 на горизонте года, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Результаты Bank of America Corp. за I квартал 2023 года превзошли ожидания инвесторов, что укладывается в русло тенденций, продемонстрированных другими крупными игроками финансовой индустрии, - пишет эксперт. - Корпорация отчиталась увеличением процентных доходов и восстановлением комиссионной выручки. BofA сохраняет сильные позиции в отрасли, его результаты за последний квартал соответствуют общим для финсектора трендам. Преобладание потребительского сегмента может стать в текущем году фактором сдерживания роста прибыли банка ввиду снижения активности кредитования. В случае реализации сценария умеренной рецессии во втором полугодии процентные доходы утратят роль драйвера роста прибыли".

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