"Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций Норникеля на уровне 10219 руб

"Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций "Норильского никеля" на уровне 10219 руб. за бумагу и сохраняет нейтральную оценку их перспектив, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" представил сильные операционные результаты за I квартал 2023 год, - пишет эксперт. - Компания подтвердила производственный прогноз на 2023 год; и по меди, палладию и платине 1-й квартал удалось отработать с опережением плана. "Норникель" подтвердил ранее озвученный прогноз на 2023 год: 204-214 тыс. т никеля, 417-441 тыс. т меди, 2407-2562 тыс. унций палладия, 604-643 тыс. унций платины. Мы полагаем, что ключевым грядущим событием являются новая дивидендная политика и дивиденды "Норникеля" за 2022 год, которые должны быть анонсированы не позже июня. Мы сохраняем острожный взгляд на бумаги "Норникеля" с целевой ценой 10219 руб. за акцию".

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