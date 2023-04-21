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21 апреля 2023 года 14:46
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ из-за риска рецессии в США и ужесточения конкуренции на рынке России, сообщается в комментарии. "Объемы производства стали и продажи "Северстали" за I кв. 2023 года почти не изменились кв/кв. Но в годовом выражении производство снизилось на 8% г/г из-за планового ремонта на доменных печах и, вероятно, некоторой недозагруженности производственных мощностей. При этом объемы продаж в годовом выражении даже выросли (+1% г/г). По словам менеджмента, в 1К23 наблюдалось оживление спроса и цен на мировых рынках стали по мере снятия жестких антиковидных ограничений в Китае. В России спрос на стальную продукцию тоже вырос (+6% кв/кв)", - пишут аналитики. Рост мировых цен на сталь с декабря 2022 года и ослабление рубля позитивно сказывается на маржинальности экспортных поставок, подчеркивается в комментарии. Однако СД "Северстали" все равно рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. "Скорее всего, компания хочет увеличить подушку безопасности в условиях экономической неопределенности, - допускают эксперты. - Пока сохраняем нейтральный взгляд на акции российских сталеваров из-за риска рецессии в США и ужесточения конкуренции на рынке России". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СТАЛЕВАРЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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