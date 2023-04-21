Дивдоходность акций Мосэнерго за 2022г может составить около 11% - "Открытие Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "Мосэнерго" по итогам 2022 года может составить около 11%, сообщается в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции" , эксперта "Открытие Research" Тимура Хайруллина.

"Мы позитивно оцениваем результаты компании за 1К23, которые демонстрируют рост. В структуре ее выручки около 42% приходится на тепло, 42% - на электрическую энергию и только 15% на мощность. Это отражает постиндустриальный характер развития столичной агломерации и гарантирует стабильный спрос. Компания последовательно наращивает дивиденды с 2019 года, а с 2020 года направляет на них не менее 50% от чистой прибыли. Вероятно сохранение дивидендной политики. По итогам 2022 года эмитент может направить на выплаты 0,24 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности около 11%", - пишет Хайруллин.

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