Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Dollar General с прогнозной ценой $270

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Dollar General с прогнозной стоимостью на уровне $270 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Эксперты указывают на следующие факторы долгосрочной инвестиционной привлекательности бумаг эмитента:

- Бизнес-модель создает для эмитента ключевое конкурентное преимущество, так как предполагает экспансивное расширение сети магазинов посредством открытия в среднем трех новых торговых точек в день. "Высокие темпы развития обеспечиваются тем, что сеть состоит из нетипичных для ритейлеров в США малоформатных точек, запуск которых обходится значительно дешевле, чем в случае с крупными магазинами. Кроме того, небольшие площадки намного проще найти. Еще одна отличительная черта - размещение магазинов на минимальном удалении от места проживания потенциальных покупателей и как можно дальше от предприятий крупноформатных конкурентов. В период резкого повышения цен на автомобильное топливо это позиционирование принесло дополнительную пользу", - отмечают в инвесткомпании.

- Акции упали в стоимости почти на 20% с пиков 2022 года. "Мы считаем, что в результате возникла привлекательная возможность для покупки. В условиях ожидания рецессии бизнес Dollar General способен продемонстрировать более высокую, чем у других дискаунтеров, устойчивость. Цены на большинство товаров в сети ниже, чем в магазинах крупных ритейлеров. Поскольку бюджеты многих потребителей сокращаются, они будут все чаще отдавать предпочтение Dollar General, чтобы сэкономить, в том числе за счет покупки товаров под собственной торговой маркой. Реализация этой продукции значительно увеличивает прибыль ритейлеров за счет высокой маржи, обусловленной гораздо меньшими затратами. В настоящее время доля СТМ в продажах ритейлера составляет примерно 20% от их общего объема. Рассчитываем на ее дальнейшее расширение в будущем", - пишут аналитики в комментарии.

- Чистые продажи эмитента за четвертый квартал выросли на 17,9% г/г, до $10,2 млрд, лишь немного недотянув до консенсуса FactSet на уровне $10,23 млрд.

- Dollar General активно делится прибылью с акционерами, выплачивая дивиденды и проводя обратный выкуп акций. "Дивиденд регулярно повышается с 2016 года с CAGR (среднегодовой темп роста) 16,2%. Однако текущий коэффициент выплат остается очень низким и составляет всего 20,6%. За счет постоянно действующих программ buyback количество акций компании в обращении с 2013 года по настоящее время сократилось на 31,6%. За 2022 год ритейлер провел обратный выкуп в объеме $2,7 млрд, в 2023 финансовом году планируется buyback в размере $500 млн. Реализация этой программы будет способствовать повышению EPS и котировок акций", - отмечают в Freedom Finance Global.

- Эмитент занимает нишу, которая малоинтересна крупноформатным ритейлерам. Невысокая конкуренция в этом подсегменте розничной торговли позволяет улучшать рентабельность бизнеса и активно расширяться.

Dollar General - американская сеть универсальных магазинов, торгующих недорогими товарами повседневного спроса. Главный офис компании находится в Теннесси, в городе Гудлетсвилл.

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