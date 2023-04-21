"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций American Express Co. с прогнозной стоимостью $175,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 7,2% от текущего уровня, на фоне представленных эмитентом неоднозначных финансовых результатов за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

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