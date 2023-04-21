Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Intuitive Surgical до $271

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Intuitive Surgical до $271 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Intuitive Surgical отчиталась за I квартал 2023 года лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,23, превысив консенсус на 2,5%. Рост объемов операций и процедур превосходит прогнозы менеджмента, "гайденс" на текущий квартал повышен. Операционная рентабельность сокращается из-за увеличения операционных расходов. Спрос на обновление систем остается пониженным ввиду неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры", - отмечает старший аналитик Илья Зубков.

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