"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Illumina

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского производителя интегрированных систем для секвенирования и анализа ДНК Illumina Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Несмотря на критичную роль компании в разработке адресной генной терапии для широкого спектра медицинских состояний, ее акции серьезно упали за последний год из-за замедления выручки и антимонопольных рисков в связи с покупкой GRAIL. Пострадала и рентабельность. Но акции по-прежнему торгуются с хорошими оценками, на уровне 157х 2023e, что выше исторического среднего компании (67х) и гораздо выше среднего (45х) по аналогам (Becton, Dickinson and Co., Thermo Fisher Scientific и Waters Corp.), - отмечают эксперты. - Мы рассмотрим повышение рекомендации по бумаге при условии улучшения рентабельности в течение нескольких кварталов, роста выручки в различных сегментах бизнеса и регионах присутствия, а также признаков сильного спроса на новые секвенаторы".

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