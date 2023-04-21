Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tesla с прогнозной ценой $190

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"19 апреля крупнейший американский производитель электромобилей отчитался за первый квартал текущего года. Результаты оказались несколько хуже ожиданий (видно, что развитие автомобильного сегмента эмитента замедляется несмотря на масштабные меры ценового стимулирования), что вместе с заявлениями менеджмента относительно сложности макроэкономической ситуации в перспективе года (повышение ставок заставляет потребителей откладывать крупные покупки) вызывает опасения в отношении автопрома в целом", - указывает аналитик Дмитрий Поздняков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.