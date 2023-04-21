Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и новости компаний:

- Предварительные апрельские индексы деловой активности для США, Германии и еврозоны;

- Годовое общее собрание акционеров Сбербанка (выступление Г.О. Грефа по итогам 2022 года года);

- Операционные результаты "ТГК-1" за первый квартал 2023 года.

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