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21 апреля 2023 года 10:09
Вероятно сохранение цен ОФЗ около текущих уровней на торгах в пятницу - ПСБ
Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Оптимистичные настроения на рынке ОФЗ в четверг усилились. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,09%, доходность индекса снизилась до 9,52% (минус 3 б.п.). Ключевым драйвером повышения спроса на рублевые облигации выступает снижение опасений относительно подъема ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Консенсус-прогноз смещается к сохранению ставки в апреле-июне на уровне 7,5%. В пользу этого выступает замедление инфляции в апреле до 2,6-2,8% г/г. Также в четверг вышли данные, просигнализировавшие о снижении инфляционных ожиданий населения в апреле до 10,4% по сравнению с 10,7% в марте. Выступление Э. Набиуллиной в Госдуме не содержало намеков на возможность ужесточения денежно-кредитной политики, что также было позитивно воспринято инвесторами, - пишет эксперт в комментарии. - В конце недели ожидаем сохранение котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Спрос на рублевые гособлигации в пятницу будет сдержать снижение нефтяных цен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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