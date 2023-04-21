Вероятно сохранение цен ОФЗ около текущих уровней на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Оптимистичные настроения на рынке ОФЗ в четверг усилились. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,09%, доходность индекса снизилась до 9,52% (минус 3 б.п.). Ключевым драйвером повышения спроса на рублевые облигации выступает снижение опасений относительно подъема ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Консенсус-прогноз смещается к сохранению ставки в апреле-июне на уровне 7,5%. В пользу этого выступает замедление инфляции в апреле до 2,6-2,8% г/г. Также в четверг вышли данные, просигнализировавшие о снижении инфляционных ожиданий населения в апреле до 10,4% по сравнению с 10,7% в марте. Выступление Э. Набиуллиной в Госдуме не содержало намеков на возможность ужесточения денежно-кредитной политики, что также было позитивно воспринято инвесторами, - пишет эксперт в комментарии. - В конце недели ожидаем сохранение котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Спрос на рублевые гособлигации в пятницу будет сдержать снижение нефтяных цен".

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