Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет превысить 2650п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет превысить уровень 2650 пунктов на торгах в пятницу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Мы считаем, что дивиденды останутся ключевым фактором поддержки для рынка. Главным событием станет ГОСА Сбербанка. Здесь мы не ожидаем сюрпризов, однако фактическое решение акционеров выплатить дивиденды будет позитивно воспринято рынком", - отмечает эксперт в комментарии.

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