Freedom Finance Global повысил прогнозную цену ADR ASML до $715

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость бумаг (ADR) крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV со $710 до $715 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Отчет ASML за первый квартал не принес больших сюрпризов, вызвав у ряда инвесторов опасения относительно краткосрочных перспектив ее бизнеса из-за снижения объема новых заказов. Тем не менее с учетом долгосрочной природы и значительного объема портфеля заказов к исполнению, критической значимости оборудования ASML и существенного превышения спроса над предложением мы не ожидаем, что это окажет заметный эффект на финансовые результаты компании. Риски, связанные с торговыми ограничениями на экспорт в Китай, носят ограниченный характер", - пишет в обзоре старший аналитик Егор Толмачев.

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