"БКС МИ" понизил целевую цену акций United Airlines до $51

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций United Airlines Holdings с $61 до $51 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

"Компания опубликовала сильные результаты за 1К23. Мы ожидаем восстановления спроса на авиаперелеты после просадки в пандемию и сильного роста в сегменте бизнес-поездок, а также на международных маршрутах. Мы полагаем, что рост выручки перевесит инфляционное давление. Компания выиграет от ограниченности мощностей в отрасли из-за просрочек с поставками самолетов", - пишут эксперты.

Они повысили прогноз прибыли на 2023 год до $11/акц. с $10/акц. и на 2024 год до $13/акц. с $12/акц. Пересмотренная целевая цена ($51) подразумевает потенциальную доходность 14% с текущих уровней. Мы подтверждаем долгосрочную рекомендацию "покупать", так как ожидаем восстановления спроса со стороны корпораций и трансатлантических рейсов.

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