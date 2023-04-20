"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") после оценки отчетности Johnson & Johnson за I квартал 2023 года подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой $220 за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Johnson & Johnson опубликовала сильную отчетность за 1К23 и повысила прогнозы выручки на 2023 год и прибыли.У компании хорошие конкурентные позиции в фармацевтике и оборудовании, много новых препаратов на рассмотрении у регулятора. Мы увеличиваем собственную оценку скорректированной прибыли до $10,67/акц. с $10,65/акц. на 2023 год и до $11,23/акц. с $11,20/акц. на 2024 год. Вместе с тем компания по-прежнему находится под давлением в связи с иском по поводу вызвавшей онкозаболевания детской присыпки с тальком. Недавно Johnson & Johnson повысила потенциальную сумму компенсации для урегулирования претензий", - пишут эксперты инвесткомпании.

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