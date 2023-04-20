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20 апреля 2023 года 18:23
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Кирилл Бахтин. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам одобрить дивиденд на акцию за 2П22 на уровне 438 руб., что предполагает дивдоходность в 10%. Хотя рынок позитивно отреагировал на решение совета директоров и потенциальное получение высокой доходности, мы отмечаем, что дивиденды за 2П22 предложены ниже прогноза рынка (500-515 руб./акцию) и нашей оценки (615 руб./акцию), поэтому мы рассматриваем новость как фундаментально негативную для оценки компании", - пишет аналитик. Дивидендная политика "ЛУКОЙЛа" предполагает распределение на выплаты 100% скорректированного свободного денежного потока, и рынок, по мнению Бахтина, вряд ли корректно оценит объем капзатрат и изменения в рабочем капитале в отсутствие публикации финансовых результатов после 2021 года. На данный момент эксперт сохраняет рейтинг "покупать" по акциям компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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