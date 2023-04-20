Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Кирилл Бахтин.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам одобрить дивиденд на акцию за 2П22 на уровне 438 руб., что предполагает дивдоходность в 10%. Хотя рынок позитивно отреагировал на решение совета директоров и потенциальное получение высокой доходности, мы отмечаем, что дивиденды за 2П22 предложены ниже прогноза рынка (500-515 руб./акцию) и нашей оценки (615 руб./акцию), поэтому мы рассматриваем новость как фундаментально негативную для оценки компании", - пишет аналитик.

Дивидендная политика "ЛУКОЙЛа" предполагает распределение на выплаты 100% скорректированного свободного денежного потока, и рынок, по мнению Бахтина, вряд ли корректно оценит объем капзатрат и изменения в рабочем капитале в отсутствие публикации финансовых результатов после 2021 года. На данный момент эксперт сохраняет рейтинг "покупать" по акциям компании.

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