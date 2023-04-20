"Открытие Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций Северстали

"Открытие Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", говорится в комментарии начальника управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"Северсталь" вновь продемонстрировала солидные операционные результаты (за 1К23). Так, с точки зрения объемов продаж компания уже вернулась на уровни до начала спецоперации. Вдобавок, как отметил генеральный директор компании Александр Шевелев, на внутреннем рынке индекс цен на горячекатаный лист в I квартале вырос на 8,3% на фоне увеличения спроса на стальную продукцию на внутреннем рынке. Впрочем, в отсутствие финансовых показателей сложно оценить маржинальность бизнеса эмитента в сегодняшних реалиях, однако мы полагаем, что она находится под давлением из-за опережающего роста затрат. Поэтому по-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании", - указывает Павлов в материале.

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