"Тинькофф Инвестиции" закрыли торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5050 руб

"Тинькофф Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 7 апреля 2023 года, сообщается в комментарии.

"Рекомендованные советом директоров "ЛУКОЙЛА" дивиденды по итогам 2022 года оказались немного ниже, чем наш средний прогноз: 438 рублей против 544 рублей на акцию. По итогам всего года дивиденд может составить 694 рубля (доходность - 15%) по сравнению с нашим средним прогнозам в 800 рублей и выплатой за 2021 год в размере 877 рублей. Мы считаем, что в целом 15%-ная дивидендная доходность за - неплохой результат. Скорее всего, компания решила реинвестировать средства в развитие новых проектов. Закрываем нашу краткосрочную торговую идею по покупке акций эмитента, поскольку основное событие реализовалось, однако сохраняем позитивный взгляд на акции - наша целевая цена составляет 5500 рублей за акцию на горизонте года", - указывает аналитик Алдар Цыбиков.

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