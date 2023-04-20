"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $410

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $410 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,09%, стоп-приказ: $360, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая вероятность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, инвесторы могут перекладывать средства из зависящих от процентных ставок секторов в более стабильные. Широко диверсифицированный портфель препаратов и продуктов делает Eli Lilly одним из лучших кандидатов для данной стратегии. Помимо этого, компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года 27 апреля. Ожидается, что прибыль на акцию составит $1,68, а выручка - $6,83 млрд. Если результаты эмитента превзойдут прогнозы, это может стать дополнительным драйвером роста котировок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $410. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $360 риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания.

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