Вероятно снижение цены акций Alcoa на торгах в четверг - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение котировок акций Alcoa на торгах в четверг, считают аналитики "Инвестиционного банк Синара".

"Выручка Alcoa в 1К23 упала на 19% г/г из-за снижения как цен реализации, так и объемов продаж. Она оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Компания подтвердила ориентир продаж на 2023 финансовый год и считает возможным увеличение EBITDA во 2К22. В спот-ценах показатель должен заметно улучшиться во 2К23 по отношению к 1К22 благодаря восстановлению объемов продаж и повышению рентабельности. Мы негативно оцениваем отчетность, поэтому предполагаем снижение котировок Alcoa в четверг", - пишут эксперты в комментарии.

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