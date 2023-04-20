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20 апреля 2023 года 14:21
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
"Финам" после рассмотрения отчетности Johnson & Johnson за 1К23 подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой $219,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 35%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Квартальная выручка увеличилась на 5,6% г/г до отметки $24,7 млрд и на $1,09 млрд превысила ожидания, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,68 и на 18 центов превзошла усредненные прогнозы, - указывает аналитик Зарина Саидова. - Выручка фармацевтического сегмента возросла на 4,2% г/г и составила $13,41 млрд, а сегмент медицинской техники показал рост продаж на 7,3% до $7,48 млрд. Компания представила прогнозы по финансовым результатам на 2023 год - по выручке в диапазоне $97,9-98,9 млрд (выше предыдущего прогноза, $96,9-97,9 млрд), а по скорректированной чистой прибыли на акцию - в диапазоне $10,60-10,70, в сравнении с прежним прогнозом $10,45-10,65". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-J&J-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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