SberCIB сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Северстали

SberCIB Investment Research сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Компания публиковала операционные результаты за I квартал 2023 года. Продажи стальной продукции незначительно уменьшились - на 1% в квартальном выражении - вслед за сокращением выплавки, - отмечают аналитики. - Причина снижения - плановые ремонты доменных печей. Чтобы смягчить эффект от ремонтов, компания увеличила загрузку электродуговых печей. Среди позитивных моментов - улучшение структуры продаж: продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 3% к прошлому кварталу, а их доля в общих продажах повысилась на 2 п.п., до 43%. Как и "ММК", "Северсталь" отмечает сильный внутренний спрос, который вырос в январе-марте на 6% к прошлому кварталу. Мы оцениваем операционные результаты "Северстали" как нейтральные и сохраняем нейтральный взгляд на ее акции в ближайшее время - на горизонте нескольких месяцев катализаторов роста акций нет".

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