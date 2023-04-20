Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5800 руб

Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5800 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциальной доходности 25%, сообщается в комментарии.

Причинами ожидаемого роста котировок аналитики считают:

- Предстоящие дивиденды: ожидается, что компания в ближайшие несколько месяцев объявит о финальном дивиденде за 2022 год в размере 550 рублей на акцию. В 2022 году "ЛУКОЙЛ" заплатил дивиденды только за первое полугодие в размере 256 рублей.

- Снижение дисконта Urals к Brent: средняя цена на нефть Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель. Постепенно дисконт начинает сокращаться, что при курсе 80 руб./$1 США, на взгляд экспертов, дает хорошую рублевую стоимость для нефтяных компаний.

ПАО "ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. "ЛУКОЙЛу" принадлежат нефтеперерабатывающие, нефтехимические и газоперерабатывающие заводы в России и Европе, а также собственная розничная сеть более чем из пяти тысяч АЗС.

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