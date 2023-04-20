Справедливый уровень спреда доходности новых бондов ДОМ.РФ серии 001P-15R составляет около 100 б.п. - "Регион"

Справедливый уровень спреда по доходности нового выпуска двухлетних облигаций ДОМ.РФ серии 001P-15R составляет порядка 100 б.п., считают аналитики ГК "Регион".

ДОМ.РФ 20 апреля (с 11:00 до 15:00 МСК) проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001P-15R объемом не менее 15 млрд рублей, отмечают эксперты.

Ориентир доходности - премия не более 120 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны полугодовые. Оферта не предусмотрена.

Техразмещение запланировано на 25 апреля 2023 года.

"Выпуск изначально маркетировался со спредом 120 б.п. к G-кривая на сроке 2 года. Первоначально установленный ориентир купона составил 8,9-9,0%, что соответствовало доходности 9,1-9,2% годовых и спреду 108-118 б.п. С учетом кредитного качества эмитента и результатов размещения компаний с аналогичным рейтингом мы оцениваем справедливый уровень спреда по доходности порядка 100 б.п." - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.