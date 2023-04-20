Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций Северстали

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Северстали", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Мы считаем производственные результаты эмитента за 1К23 в целом нейтральными для котировок его акций. Более важным фактором с точки зрения запасов стали нам представляется динамика экспортных и внутренних цен на горячекатаный прокат. Российские экспортные цены на сталь в марте достигли $740/тонну, однако под влиянием растущего предложения и из-за усиления опасений относительно глобальной рецессии скорректировались в апреле до $660/тонну", - указывает эксперт.

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