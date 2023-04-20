"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену бумаг X5 на уровне 1900 руб

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену GDR X5 Retail Group на уровне 1900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

Аналитики указывают, что у X5 продолжает замедляться рост выручки и LFL-продаж (до +15,3% и +6,5% г/г соответственно в 1К23). При этом в течение последнего года X5 уверенно обходил "Ленту" и "О''кей" по росту LFL-продаж и трафика.

"Ждем, что в этом году X5 c "Магнитом" продолжат расти быстрее остальных. Обоим будет помогать быстрорастущий сегмент магазинов "у дома", а X5 еще и жесткие дискаунтеры (по нашим подсчетам, 1 дискаунтер "Чижик" за квартал приносит больше выручки, чем 1 магазин "Пятерочка"). "Магнит" тоже собирается в этот сегмент (в феврале заявил о запуске дискаунтеров "Первый выбор")", - прогнозируют эксперты.

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