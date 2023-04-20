Сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в апреле - наиболее вероятный сценарий - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 28 апреля 2023 года, при этом регулятор может вновь предоставить рынку умеренно жесткий сигнал, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в среду вечером данные указали на рост индекса цен производителей РФ в марте на 2,6% м/м (+0,9% м/м в феврале). Тем не менее в связи с эффектом высокой базы снижение цен производителей ускорилось с 7,5% г/г (до 10,7% г/г), чему во многом способствовало ослабившееся за год ценовое давление в добыче полезных ископаемых. Недельные данные по инфляции тем временем указали на рост цен в стране лишь на 0,04% н/н после 0,11% н/н неделей ранее. В результате инфляция в годовом выражении замедлилась с 3,0% г/г до 2,7% г/г, - отмечают эксперты в комментарии. - Ценовое давление в РФ пока остается слабым, и наиболее вероятным сценарием сейчас видится сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании в следующую пятницу, 28 апреля. Тем не менее Банк России, вероятно, вновь предоставит умеренно жесткий сигнал рынку на фоне ускорившихся, по оперативным данным, расходов бюджета в апреле".

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