Одобрение программы buyback может существенно улучшить отношение инвесторов к бумагам HeadHunter - "БКС МИ"

Одобрение акционерами HeadHunter программы обратного выкупа (buyback) может существенно улучшить отношение инвесторов к бумагам компании, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Мария Суханова.

"HeadHunter на внеочередном собрании акционеров рассмотрит вопрос одобрения программы обратного выкупа (buyback). ВОСА назначено на 11 мая, дата закрытия реестра для участия - 20 апреля. Новость может улучшить отношение инвесторов к бумагам. Мы отмечаем, что обсуждаемый пункт, скорее всего, даст совету директоров право на выкуп бумаг, но не инициирует его. Также, условия выкупа будут тем более важны, учитывая низкую ликвидность бумаг на Московской бирже", - пишет аналитик.

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