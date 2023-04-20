Доходности ОФЗ могут снизиться на несколько базисных пунктов на торгах в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на несколько базисных пунктов на торгах в четверг на фоне сложившихся условий, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин в среду разместил ОФЗ на 53 млрд руб., что меньше, чем необходимо для выполнения квартального плана. Размещение прошло с незначительной премией ко вторичному рынку. Как следствие, доходности ОФЗ по завершении сессии практически не изменились. После закрытия торгов Росстат опубликовал данные по недельной инфляции, которая замедлилась до 0,03% против 0,11% неделей ранее. В таких условиях доходности ОФЗ в четверг могут снизиться на несколько базисных пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

"Рубль в среду вечером ослаб, причина - снижение цен на нефть на несколько процентов и глобальном укреплении доллара. Кроме того, правительство продолжает выдавать разрешения иностранным компаниям на продажу российских активов. Поэтому в четверг рубль может закрепиться около 82 руб./$1", - указывают в инвестбанке.

"На рынке нефти усилились опасения рецессии после публикации отчета ФРС о состоянии экономики США, в котором инвесторы увидели признаки замедления роста. Еженедельные данные о значительном снижении товарных запасов нефти в США не смогли поддержать цены на нефть. Утром в четверг нефтяные котировки продолжают снижаться и держатся чуть выше $82 за баррель. Мы ожидаем, что в четверг цена барреля нефти марки Brent останется в пределах $82-83", - пишут аналитики SberCIB в материале.

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