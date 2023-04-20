Вероятность разворота рынков вниз заметно возросла - "Мои Инвестиции"

Вероятность разворота рынков вниз заметно возросла, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Это касается как акций США, так и российских акций, и пары доллар/рубль, полагают эксперты.

Они указывают на следующие признаки вероятного разворота:

- Рост застопорился на этой неделе. Замедление динамики после уверенного подъёма часто предшествует распродаже.

- Золото упало ниже психологического уровня $2000/унц. Биткоин упал на 5% от локального максимума. По мнению аналитиков, их динамика часто служит опережающим индикатором для других активов.

- Риски технического дефолта США этим летом растут. Это, вероятно, приведёт к risk off в ближайшие недели.

- Цены на нефть снижаются. Повышение прогнозов по российским акциям поставлено на паузу.

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