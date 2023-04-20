Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и корпоративные новости:

- Статистика по заявкам на пособие по безработице за неделю и по продажам на вторичном рынке жилья США за март;

- Данные Банка России по международным резервам;

- Операционные результаты "Северстали" за 1К23;

- Совет директоров "ТМК" объявит рекомендацию по дивидендам за 2022 год.

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