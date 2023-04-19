"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций State Street до $90

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили прогнозную цену акций State Street Corp. со $100 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"State Street 17 апреля отчиталась за 1К23: операционная прибыль снизилась до $1,52/акц. с $1,57/акц. годом ранее (консенсус - $1,64/акц.). Менеджмент ожидает сокращение чистого процентного дохода на 5-10% к/к во 2К23 из-за оттока депозитов и их удорожания. Отчет компании отразил снижение сервисного и управленческого дохода, но чистый процентный доход вырос. Компания испытывает сложности из-за удорожания депозитов. Слабость котировок дает хорошую точку входа", - пишут эксперты.

Они ожидают рост прибыли на акцию на 10% в 2023 году на фоне умеренного восстановления финансовых рынков, сохранения контроля над расходами и активного обратного выкупа.

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