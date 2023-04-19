"Финам" повысил рейтинг акций РусГидро до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать" и присвоил целевую цену 0,92 руб. за штуку на 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 10% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

С учетом вероятных дивидендов за 2022 год потенциал составляет 15,6%.

"Несмотря на разочаровывающие результаты 2022 года, долгосрочные перспективы "РусГидро" в первые месяцы 2023 года заметно улучшились на фоне резкого роста тарифов в ДФО и подготовки перехода региона во 2-ю ЦЗ, который регуляторы хотят завершить уже в 2023 году. Эти инициативы могут наконец ликвидировать систематическую убыточность дальневосточных дочек компании, хотя кейс по-прежнему не лишен рисков, в частности возросшей инвестнагрузки и неопределенности касательно будущего сетевой инфраструктуры компании в ДФО", - пишет аналитик Александр Ковалев.

"РусГидро" - одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции.

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