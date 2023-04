"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию на финансовый сектор, сообщается в материале телеграм-канала.

Новый состав топ-10 глобальных акций: Activision Blizzard, Alphabet Inc., Qualcomm Inc., Charter Communications, Huntington Bancshares, Match Group, Moderna Inc., Merck & Co., Goldman Sachs Group и Tyson Foods.

Аналитики продолжают придерживаться осторожного взгляда в преддверии рецессионной коррекции американского рынка и сохраняют позитивный взгляд на сектора телекоммуникаций и здравоохранения. Также они увеличивают экспозицию на финансовый сектор, где видят потенциал для роста после публикации позитивных квартальных отчетов крупных банков и стабилизации банковского кризиса США.

"Мы меняем акции AMD на акции компании Qualcomm в связи с тем, что ждем восстановления спроса на мобильные устройства на горизонте текущего квартала, - отмечают эксперты. - Также мы фиксируем прибыль в идее Ely Lilly после того, как акции выросли на 12% в нашей подборке, и добавляем акции Merck - считаем, что компания является одной из наиболее качественных в секторе. Мы также закрываем позиции в DocuSign и Adobe и добавляем акции Match Group - считаем, что текущая оценка является привлекательной точкой для входа в преддверии отчетности компании, где ждем улучшения операционных показателей. В финансовом секторе мы сохраняем Goldman Sachs и добавляем акции Huntington Bancshares в ожидании того, что компания отчитается о более низком оттоке депозитов за I квартал".

