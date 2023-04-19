"Велес Капитал" позитивно оценивает кратко- и среднесрочные перспективы акций "МТС", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"Котировки акций "МТС" поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года. С технической точки зрения бумаги "МТС" в среду закрыли июльский дивидендный гэп, приостановив повышение у сопротивления 272 руб. "МТС" решила не выплачивать промежуточные дивиденды за 2022 год, при этом неопределенность в отношении дивидендной политики сохраняется и может проясниться в ближайшие недели, что дает инвесторам надежды на возможные выплаты. Краткосрочные и среднесрочные технические сигналы по акциям "МТС" умеренно позитивны и говорят о сохранении оптимистичного настроя при отсутствии среднесрочной перекупленности. Выше 250 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции с расчетом на развитие роста как минимум в район пиков с мая и лета 2022 года 281-283 руб., а далее - к максимумам начала 2022 года 290-306 руб.", - пишет эксперт.

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