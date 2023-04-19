"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ICBC с целью HKD4,56

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) с целью HKD4,56 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,3%, стоп-приказ: HKD4,19, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,19 HKD риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - отмечают аналитики.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший банк Китая и мира по величине активов. На ICBC приходится чуть больше десятой части активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из порядка 16,1 тыс. отделений на территории страны, в которых работают 402 тыс. сотрудников.

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