"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций JD Logistics

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского поставщика логистических услуг JD Logistics Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 18,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует P/S 0,6x 2023e и 0,5x 2024e, отмечают эксперты.

"Мы полагаем, что в 1К23 выручка находилась под давлением из-за структурных изменений бизнеса совместных закупок Jingxi Pinpin. Кроме того, на восстановление доходов домохозяйств и уверенности потребителей понадобится время. Ожидаем рост выручки за 1К23 на 31% г/г (до CNY35,8 млрд) в первую очередь за счет вклада от консолидации Deppon Group. По нашим расчетам, рост выручки г/г без учета консолидации не превысит 10%. Полагаем, что чистый убыток не-МСФО в отчетном квартале составил CNY0,83 млрд (против минус CNY0,80 млрд в 1К22). По нашим оценкам, после исключения консолидации Deppon Group компания достигнет безубыточности, а чистая прибыль не-МСФО (включая долю миноритариев) в 2023 году составит CNY1,5 млрд", - указывают аналитики в комментарии.

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